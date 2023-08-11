Новейшая Skoda Octavia: появилась первая информация об авто

Новая Skoda Octavia следующего поколения дебютирует в 2026 году. О модели появилась первая информация, которая позволяет сложить конкретное представление. Автомобиль изменится до неузнаваемости.

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Об этом сообщает Motor.es. В издании приводят собственное изображение с вариантом дизайна Skoda Octavia 2026 года. Этот рендер основан на единственном фото, которое предоставила чешская компания.

Автопроизводитель показал своеобразный макет кузова, без мелкой детализации. Но этот "автомобиль" демонстрирует направление дизайна для следующей Octavia. И машина совсем не будет похожа на своих предшественников.

Важно, что Skoda Octavia 2026 модельного года превратится в электромобиль. Это задает тенденцию для дизайна, который должен стать более футуристичным. Художники нарисовали кузов с узкими фарами и глянцевой панелью между ними вместо привычной фальшрадиаторной решетки.

Отдельное внимание уделили плавным линиям и аэродинамике – это важно для электромобиля с точки зрения эффективного расхода энергии. Ожидается, что новая Octavia A9 будет построена на платформе МЕВ+, как и многие другие электрокары VW Group.

Запас хода может превысить 500 км. На данный момент неизвестно, будут ли предложены бензиновые варианты.

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