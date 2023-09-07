Новый недорогой электромобиль BMW поймали на дороге до премьеры. Фото

Новый кроссовер BMW iX2 2024 модельного года выехал на дорожные испытания, в ходе которых и попал на фото. Эта модель окажется одной из самых недорогих среди электромобилей компании.

Видео дня

Детали о новинке сообщает Motor.es. Пока дизайн держится в секрете, поэтому кузов нового BMW iX2 оклеен камуфляжной пленкой с пестрым рисунком. Деталей не видно совершенно.

Однако внешность будет узнаваемой для баварской машины: фирменная декоративная панель на месте двойной передней решетки, агрессивный "взгляд" передних фар и резкие линии по кузову.

Электрический кроссовер BMW iX2 построили на базе BMW iX1. Однако от последнего новинка отличается более динамичным и обтекаемым силуэтом в стиле купе.

В движение баварский электрокар в базовом варианте eDrive20e будет приводить мотор мощностью 204 л.с. (247 Нм крутящего момента). Топовый xDrive30e предложит полный привод и мощность 313 л.с.

Увеличенный батарейный блок емкостью 64 кВтч позволит преодолевать 475 км на одной зарядке в первом случае и 425 км во втором с более мощной силовой установкой. Зарядиться от 10% до 80% будет можно за 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о доступном электромобиле Volkswagen, который получил мощную и быструю модификацию.