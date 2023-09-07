Доступный электромобиль Volkswagen получил мощные моторы и новый дизайн. Фото

Volkswagen ID.3 GTX впервые показали на фото в сети. Это новая модификация доступного электромобиля немецкой компании. Машина получила мощные моторы и новый дизайн, чтобы отличаться от стандартной модели.

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Об этом стало известно Motor1. Новый электромобиль VW ID.3 GTX 2024 модельного года поймали в ходе дорожных испытаний перед подготовкой к серийному производству.

Уже заметны отличия нового дизайна модели в сравнении со стандартной машиной. Появился новый обвес – заменили передний и задний бамперы, накладки на пороги под дверями. Эти элементы получили более сложную пластику.

Видны новые колесные диски большого размера. В интерьере также ожидаются изменения. Появятся спортивные кресла и новая отделка. Наверняка производитель установит обновленную версию информационно-развлекательной системы.

Кроме того, ожидаются изменения на программном уровне. Спортивный электрокар Volkswagen ID.3 GTX получит специальный режим вождения для дрифта.

Силовая установка, которая состоит из двух моторов и обеспечивает полный привод, может получить мощность в диапазоне 300-350 л.с. Это позволит машине разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 5 секунд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о недорогом компактном электромобиле, который показал VW под другим брендом.