Новый недорогой Dodge с мощным мотором показали с интересными деталями. Фото

Недорогой маслкар Dodge Charger 2025 модельного года готовится к премьере. Машину нового поколения показали в сети с интересными деталями. Официально модель с мощным мотором представят совсем скоро – 5 марта 2024 года.

О новинке сообщает Carscoops. Dodge Charger окажется основным соперником Ford Mustang. Автомобиль уже выехал на дороги для завершающей стадии ходовых испытаний перед премьерой серийной машины, которая ожидается менее чем через месяц.

Оказалось, что производитель подготовил довольно практичный спорткар. На фото видно, что багажник открывается вместе с задним стеклом, в стиле Skoda Octavia. Это лифтбек, который выглядит как купе.

Новинка отправится в продажу до конца 2024 года. Очевидно, что купе очень похоже на концепт, который в свое время взбудоражил публику. Новый Dodge Charger заменит в линейке сразу две машины: одноименный седан и купе Challenger.

На тесты выехала модификация Dodge Charger Daytona. Это электрический вариант. Ранее ожидалось, что других версий в линейке не появится. Теперь же есть информация, что бензиновый ДВС тоже предложат покупателям. Но не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор.

Электромобили Charger купить можно будет с одной из нескольких силовых установок. Заднеприводный вариант предложит около 450 л.с., а полноприводное купе получит мощность более 800 или даже 900 сил.

OBOZ.UA уже показывал ранее другой спортивный электромобиль – новый кроссовер Fiat.