Самый мощный вариант недорогого кроссовера Fiat впервые показали официально

Линейку недорогого электрического кроссовера Fiat 600e расширили за счет самого мощного варианта. За его разработку ответственны в спортивном бренде Abarth. Новинку впервые показали на официальном фото до премьеры.

О машине рассказали на сайте итальянского автопроизводителя. Новый кроссовер Abarth 600e 2025 модельного года продемонстрировали на качественном изображении. Благодаря этому дизайн можно изучить в подробностях.

Ранее итальянский электромобиль показывали только в камуфляжной пленке. В целом внешность новой машине досталась от стандартного кроссовера, но ее сделали агрессивнее – с другим бампером, ярким цветом кузова и крупными колесными дисками оригинального дизайна.

Но изменения произойдут и в технической части. Шасси подготовят для динамичной езды – подвеску перенастроят и, по всей видимости, сделают жестче. Мотор станет мощнее – 240 л.с., что позволит разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 7 секунд.

Запас хода Abarth Fiat 600e ожидается на уровне 300 км от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Дебютировать новинка может до конца 2024 года, а в продажу отправится в 2025-м.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новом недорогом кроссовере Toyota 2024 года.