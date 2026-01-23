Новый Land Rover будет недорогим и очень практичным. Фото

Новый кроссовер Land Rover вернет в линейку модель Freelander как самый доступный автомобиль производителя. Это имя впоследствии превратится в целую линейку практичных машин.

По информации CarNewsChina, недорогой кроссовер Land Rover Freelander уже отправился на дорожные испытания как предсерийный прототип. Это первенец новой линейки моделей, которые разрабатывают совместно с Chery на китайской платформе.

Ожидаются три ряда кресел в просторном салоне и гибридные силовые установки. А дизайн получится характерным с фирменными элементами. Это уже заметно, хотя детали скрывают под маскировкой.

Также производитель готовит новую платформу EMA. На ней построят следующие поколения Range Rover Evoque, Velar и Land Rover Discovery Sport. Это самые компактные кроссоверы в линейке британского производителя.

Архитектуру EMA в первую очередь сориентируют для электромобилей с запасом хода около 500 км. Появление бензиновых или дизельных вариантов пока не определено.

