Новый крупный кроссовер Ford удивил низкой ценой. Фото

По-настоящему крупный кроссовер Ford Edge L 2026 года показали на первых фото. Модернизированная модель для семьи получила современный дизайн и удивила низкой ценой.

Соперник самых практичных SUV от Ford претерпел обновление, получил стильный дизайн и оказался дешевле многих конкурентов. Подробности про машину стали известны Carscoops.

Ford уже готов отправить новый Edge L 2026 в продажу. После рестайлинга модель выглядит современнее и даже спортивнее. Вместительный кузов предложит комфорт и пространство в интерьере для пассажиров на трех рядах кресел.

Модель получила дизайн в стиле других внедорожников и кроссоверов Ford. Производитель изменил бамперы, переднюю решетку и фары. Сзади изменилось оформление фонарей. Также появились новые колесные диски диаметром от 19 до 21 дюймов.

Моторная гамма включает два варианта – бензиновый двигатель на 250 сил и гибридную силовую установку мощностью 270 л.с. Цена Ford Edge L 2026 – от 33 800 долларов.

