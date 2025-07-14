Новый кроссовер Toyota за $15 000 оказался очень популярным: фото

Бюджетный кроссовер Toyota bZ3X за $15 000 вызвал настоящий ажиотаж на рынке и оказался очень популярным именно из-за своей цены. Покупатели уже получили первые экземпляры, но поток заказов не прекращается.

Видео дня

О новой Toyota bZ3X 2025 года рассказывает Carscoops. С момента выхода на рынок новую модель Toyota уже получили 20 000 покупателей. При этом за первый час компания собрала 10 000 заказов.

Более того, компания уже получила еще 30 000 заказов на электрокар Toyota bZ3X. Это большой успех, покупатели действительно заинтересовались машиной.

Дизайн новой Toyota bZ3X 2025 ранее показали в подробностях. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску передней светотехники.

По размерам автомобиль чуть крупнее Toyota RAV4 и bZ4X. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 204 л.с. Запас хода – 400 км в базовом исполнении и 600 км в топовой модификации. Но это официальные показатели в рамках очень оптимистичной китайской сертификации.

OBOZ.UA уже рассказывал о новом мощном электрокаре Hyundai.