Новый кроссовер Toyota размером с RAV4 показали официально

Электрический кроссовер Toyota bZ4X размером с RAV4 фактически является современной альтернативой в сегменте EV. Недорогой автомобиль после модернизации уже рассекретили официально и показали на новых фото.

Машина пользуется умеренной популярностью у покупателей, которым не нужен RAV4. Как напоминает OBOZ.UA, совсем недавно японский кроссовер претерпел рестайлинг и теперь выглядит немного современнее.

Новую Toyota bZ4X 2026 модельного года выполнили в стиле Toyota bZ4X Touring (на некоторых рынках машина известна как модель Toyota bZ Woodland 2026), которая является более практичным удлиненным вариантом.

Электрокар получил переработанную переднюю часть кузова с другой светотехникой и бампером, появился другой декор и новый дизайн колесных дисков. В салоне появились увеличенные мониторы.

Мощность силовой установки новой Toyota bZ4X составляет 340 л.с. Запас хода превышает 550 км согласно сертификации WLTP с батарейным блоком емкостью 73 кВтч.

