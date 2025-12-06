Самый дешевый кроссовер Volkswagen показали в подробностях

Новый Volkswagen ID.Cross – самый дешевый кроссовер производителя в современной линейке, которую как раз формируют. Перед выходом автомобиля на рынок его показали в подробностях на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Volkswagen ID.Cross – пока концепт, однако почти в таком же виде автомобиль появится в продаже. Компания давно обещала добавить эту машину в сегмент EV.

Самый дешевый электрический кроссовер VW технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID. Polo. Это небольшой автомобиль с длиной 4161 мм, шириной 1839 мм и высотой 1588 мм.

Дизайн, как и обещали, выполнили в более привычном ключе с узнаваемыми элементами для моделей VW. Новый Polo будет выглядеть примерно так же.

Единственный электромотор мощностью 208 л.с. является частью переднеприводной архитектуры MEB+. Запас хода после полной зарядки – около 420 км. Ожидается, что новый электрокар (возможно, под именем Volkswagen ID. Polo Cross) отправится в продажу к концу 2026 года. Цена – около 25 000 евро.

