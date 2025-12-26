Новый кроссовер Toyota RAV4 показали в самом крутом виде. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года для сегмента недорогих практичных автомобилей уже дебютировал официально с широкой линейкой модификаций. Теперь модель показали в самом крутом виде.

Внутреннее промышленное подразделение Toyota TICO разработало стилистический пакет на базе новой Toyota RAV4 Woodland 2026 года. Этот вариант для бездорожья подчеркивает дизайн машины с особым оснащением и специальными покрышками. Об этом стало известно Carscoops.

Цена Toyota RAV4 2026 в США стартует с $31 900. В сравнении с аналогичным гибридом предыдущего поколения автомобиль подешевел на тысячу долларов. Ранее появилось несколько цен RAV4. Например, в Австралии прайс начинается с 45 990 местных долларов (около 30 000 долларов США).

Новая Toyota RAV4 в Европе оказалась намного дороже предшественника – цена от 45 000 евро. На глобальном рынке теперь все модификации RAV4 являются гибридными кроссоверами. Базовый европейский вариант с передним приводом предлагает 183 л.с.

Такой автомобиль будут продавать в Европе и Японии, а в США этот вариант не появится. Также гибриды Toyota RAV4 предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. В наиболее энергоэффективной конфигурации машина предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

