Новый кроссовер Subaru дешевле Forester готов к выходу на рынок. Фото

Новый Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года подготовили к выходу на рынок. Автомобиль дешевле модели Forester расширяет линейку японского производителя в наиболее востребованном сегменте.

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Детали стали известны Motor1. Мощность гибридной силовой установки Subaru Crosstrek составляет 194 л.с. В продаже автомобиль ожидается во второй половине 2025 года с ценой около 30 000 долларов.

На рынок компактный кроссовер Subaru выйдет с новыми оттенками для кузова Sand Dune Pearl и Citron Yellow Pearl. Также производитель подготовил набор 18-дюймовых колесных дисков.

Японский производитель, как всегда, чувствует себя отлично в сегменте SUV. К премьере готовится кроссовер Subaru Forester Hybrid 2025. В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей от Toyota.

Позже состоится премьера нового Subaru Outback. Автомобиль увеличился в размерах, получит более брутальный геометричный дизайн и станет похож на внедорожник, а не на привычный универсал Legacy.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый недорогой кроссовер Tesla показали на фото.