Новый кроссовер Renault за $7000 удивил оснащением и дизайном. Фото

Бюджетный кроссовер Renault Kiger обновили спустя несколько лет после дебюта. Компактный и очень дешевый автомобиль за $7000 стал современнее, получил новое оснащение и удивительно эффектный дизайн.

Видео дня

Производитель рассекретил на официальных фото обновленную машину. Подробности стали известны Carscoops. Модель Renault Kiger 2026 года с длиной кузова чуть менее 4 м представляет сегмент самых маленьких городских кроссоверов.

Несколько лет назад компания подготовила бюджетник Renault Kiger специально для развивающихся рынков. Теперь производитель показал модернизированную модель. После рестайлинга установили новые бамперы, фары и фонари. Добавили новые колесные диски и цвета кузова. Все смотрится очень современно.

В салоне Renault Kiger обновили отделку и улучшили шумоизоляцию. В списке опций появились камера кругового обзора, аудиосистема Arkamys, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних кресел.

Двигатель – литровый атмосферный мотор мощностью 71 л.с. (или 99 сил в турбированном варианте). Коробки передач включают пятиступенчатую механическую, автоматическую и вариатор CVT.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые дешевые новые автомобили с АКПП.