Самые дешевые автомобили с АКПП: топ-5 машин от экспертов
Доступные автомобили привлекают всех покупателей на рынке новых машин. Но некоторые ищут машину с АКПП. И сегодня в продаже можно найти дешевые модели с автоматическими коробками.
Несмотря на то, что современные транспортные средства постоянно дорожают, эксперты сумели найти 5 дешевых автомобилей 2025 года, которые предлагаются с АКПП. О них рассказывает Motor1.
Многие сегодня часто выбирают кроссоверы, но это не путь для поиска по-настоящему доступной машины. В список попали компактные городские модели, которые предлагают удобство автоматической коробки.
Самые дешевые автомобили с АКПП в 2025 году:
- Dacia Sandero;
- Kia Picanto;
- Dacia Spring;
- Fiat Grande Panda;
- Leapmotor T03.
Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам от 17 150 евро. На этих машинах удобно ездить благодаря компактным габаритам, и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.
