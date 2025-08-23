Самые дешевые автомобили с АКПП: топ-5 машин от экспертов

Доступные автомобили привлекают всех покупателей на рынке новых машин. Но некоторые ищут машину с АКПП. И сегодня в продаже можно найти дешевые модели с автоматическими коробками.

Несмотря на то, что современные транспортные средства постоянно дорожают, эксперты сумели найти 5 дешевых автомобилей 2025 года, которые предлагаются с АКПП. О них рассказывает Motor1.

Многие сегодня часто выбирают кроссоверы, но это не путь для поиска по-настоящему доступной машины. В список попали компактные городские модели, которые предлагают удобство автоматической коробки.

Самые дешевые автомобили с АКПП в 2025 году:

Dacia Sandero;

Kia Picanto;

Dacia Spring;

Fiat Grande Panda;

Leapmotor T03.

Это компактные автомобили, которые можно купить в 2025 году по ценам от 17 150 евро. На этих машинах удобно ездить благодаря компактным габаритам, и такие модели практичны в городских условиях. Вдобавок они отличаются экономичностью.

