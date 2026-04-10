Новый кроссовер Nissan дешевле и крупнее Duster показали в деталях

Новый бюджетный кроссовер Nissan оказался намного крупнее Renault Duster. А на некоторых рынках – еще и дешевле. Автомобиль показали в деталях на фото после официальной премьеры.

Видео дня

Новый Nissan NX8 2026 года готов к выходу на рынок как современный и очень практичный автомобиль. OBOZ.UA напоминает, что о подготовке модели Nissan NX8 стало известно не так давно. Но производитель быстро разработал эту машину и уже полностью ее рассекретил.

Автомобиль присоединится к новой линейке недорогих автомобилей, в которой уже есть два больших седана Nissan с ценами от 16 000 долларов. А непосредственно цена Nissan NX8 – менее 22 000 долларов за базовый вариант.

Лаконичные решения современного дизайна производителя нашли свое применение на крупном 4,9-метровом кузове практичного кроссовера. В основе использован китайский Dongfeng Yipai 008, но визуального сходства удалось избежать.

Новый электромобиль Nissan NX8 предложат с двумя силовыми установками на выбор – мощностью 290 и 340 л.с. (с запасом хода до 650 км). Есть и 335-сильный гибридный вариант.

