Самый дешевый: Tesla опять работает над бюджетным электрокаром

Новая модель Tesla окажется самой дешевой машиной американской компании. Производитель регулярно обещает подобные авто и отказывается от них. Сообщается, что над долгожданным бюджетным электрокаром опять работают.

Об этом автомобиле появилась свежая информация у Reuters. Сообщается, что в компании работают над компактным недорогим кроссовером. Вероятно, запас хода составит менее 400 км. Проект пока на ранней стадии.

Известно, что производство новой модели Tesla наладят в Китае. Однако с ориентировочной ценой около $30 000 производителю не удастся навязать конкуренцию китайским компаниям, которые доминируют в ценовом диапазоне 10-20 тыс. долларов.

Скорее всего, производитель намерен сделать ставку на экспорт в Европу, где местные компании наращивают предложение в нижних и средних ценовых сегментах. Пока неизвестно, появится ли новинка в США.

Ранее компания неоднократно обещала дешевый электромобиль. В разное время появлялась информация о новых Tesla Model Q и Tesla Model 2. Неизвестно, когда производитель откажется от этих намерений, или подобный автомобиль все же отправится в продажу.

