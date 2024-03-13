Новый кроссовер Mercedes, который станет дешевле, показали на свежих фото

Знаменитый Mercedes EQC является первым электрическим кроссовером немецкого бренда. Модель пора обновить – автомобиль второго поколения показали на свежих фото. Ожидается, что новый EQC сделают доступнее и технологичнее в сравнении с предшественником.

Новые фото Mercedes EQC 2 поколения публикует Carscoops. Актуальная линейка электрических кроссоверов Mercedes насчитывает пять моделей. Но именно EQC был первым SUV компании на электротяге.

На шпионских фото – закамуфлированный прототип. Детали дизайна держат в секрете, но мы уже видим важные изменения. Спереди видны крупные округлые фары и гладкий обтекаемый нос. Силуэт стал более приземистым.

В целом кажется, что кроссовер во втором поколении станет компактнее. Однако за счет использования новой платформы Mercedes MMA ожидается более просторный салон – у первого EQC с этим наблюдаются некоторые проблемы несмотря на крупный кузов.

Все из-за того, что актуальный кроссовер построен на адаптированной платформе, которая используется в моделях с двигателями внутреннего сгорания. Но MMA позволит организовать более грамотную компоновку и установить батарейный блок увеличенной емкости.

Премьера нового Mercedes EQC 2 поколения ожидается в 2024 году. Старт продаж – в 2025 году.

OBOZ.UA уже показывал ранее самый дешевый электрический кроссовер другой компании – Rivian.