Новый кроссовер Hyundai оказался очень дешевым. Фото

Бюджетный кроссовер Hyundai Exter уже успел очень понравиться покупателям. Теперь производитель подготовил модернизированный вариант для 2026 года, который оказался очень дешевым.

Детали компания раскрыла официально. Новый Hyundai Exter 2026 года отличается от прежней модели оформлением. Здесь другие бамперы и новый декор. Изменения визуально сделали машину немного современнее.

Модель Hyundai Exter – компактный кроссовер с длиной кузова 3815 мм при колесной базе 2450 мм. Ширина равна 1710 мм, высота – 1631 мм. Привод у кроссовера только передний, но клиренс 185 мм помогает справляться с плохими дорогами. Для развивающихся рынков – то, что нужно.

Дешевый кроссовер Hyundai Exter по цене от 6200 долларов ранее собрал огромную очередь покупателей. Компания получает множество заказов в Индии. В дальнейшем возможно появление модели на других рынках.

