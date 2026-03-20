Fiat рассекретил самый дешевый кроссовер с МКПП. Фото

Недорогой кроссовер Fiat 600 оснастили полностью бензиновой силовой установкой с МКПП. Новинка, которая станет самым дешевым предложением в линейке, присоединилась к гибридным и электрическим исполнениям.

В Carscoops рассказали детали. Модель Fiat 600 2026 года получила 99-сильный бензиновый двигатель объемом 1,2 л от нового Fiat Grande Panda. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической КПП.

Отличий в дизайне от других вариантов нет. При этом бензиновое исполнение будет доступно во всех комплектациях – и в базовой с простым оснащением, и в топовой с 18-дюймовыми колесными дисками и отделкой интерьера "под кожу".

Не так давно в линейку добавили модель Fiat 500 с бензиновым мотором в составе гибридной системы. При этом в актуальном поколении хэтчбек создавался как электромобиль. Однако тенденции изменились, а спрос на машины с ДВС остался основной движущей силой на рынке.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda готова расширить линейку своего популярного недорогого кроссовера.