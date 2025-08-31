Новый кроссовер Hyundai будет недорогим EV. Фото

Новая модель Hyundai Ioniq 2 для сегмента EV будет бюджетным компактным кроссовером. Об этой машине кое-что уже известно. Появились первые фото автомобиля, который готовят к премьере.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, премьера Hyundai Ioniq 2 состоится в сентябре на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Официальной информации об имени и формате электрокара нет, но сообщается, что это компактный кроссовер, который, скорее всего, назовут Ioniq 2.

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Модель построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV2.

Компактный электрокар Hyundai Ioniq 2 ранее показали в ходе дорожных испытаний. Но небольшой городской автомобиль в кузове прототипа скрыли под кожухом.

Ориентировочная цена Ioniq 2 – около 25 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 200 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

OBOZ.UA ранее показывал новый электрический кроссовер Tesla.