Новый кроссовер General Motors по цене Duster вызвал ажиотаж. Фото

Бюджетный кроссовер Buick Electra E7 от General Motors рассекретили с ценой на уровне Renault Duster. Этот довольно дешевый автомобиль вызвал настоящий ажиотаж на рынке со стартом продаж.

Подробности стали известны Carscoops. Новый Buick Electra E7 2026 года – это современный кроссовер с эффектной внешностью. Длина кузова равна 4850 мм при колесной базе в 2850 мм.

Дизайн получился по-своему стильным. Авторы сумели создать аккуратный образ с плавными линиями. Внешне автомобиль соответствует премиальному позиционированию бренда Buick, пускай машина получилась совсем недорогой.

Модель Buick Electra E7 оснащена гибридной силовой установкой с 221-сильным электромотором. Покупатели могут выбрать один из двух ДВС – мощностью 97 и 154 л.с. Общий запас хода, по официальным данным, достигает 1630 км.

Цена Buick Electra E7 2026 года – от 23 400 долларов. Смешная сумма за такой автомобиль, но это предложение только для Китая. Там модели Buick очень популярны из-за любви старой коммунистической верхушки к автомобилям этого бренда. Очередная новинка вызвала ажиотаж – машина собрала 10 000 заказов за 90 минут.

