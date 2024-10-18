Hyundai удивила новым кроссовером вдвое дешевле Дастера. Фото

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Casper 2025 года представили официально после модернизации. Компания удивила этим рестайлингом, ведь оригинальная модель дебютировала не так давно. Но кроссовер вдвое дешевле Дастера уже решили обновить.

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Новинку полностью рассекретили на официальных фото. На сайте корейского производителя показали автомобиль с дизайном, унаследованным от дешевого электрического кроссовера Hyundai Inster.

В свою очередь бюджетная модель Hyundai Inster основана на Casper 2021 года. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски.

Теперь и непосредственно Casper унаследовал черты своего электрического родственника: появились другие бамперы, новые фары и фонари, декор, колесные диски, изменилась цветовая палитра.

Двигатели объемом 1 л предлагают мощность 75 и 99 л.с. Цена Hyundai Casper 2025 модельного года – от 10 500 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Renault готовит к выходу на рынок новый практичный бюджетный кроссовер.