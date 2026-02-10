Новый Hyundai Tucson будет совсем другим: недорогой кроссовер показали на фото

Популярный недорогой кроссовер Hyundai Tucson готов к смене поколений. Известно, что стилистически теперь это будет совсем другой автомобиль. Его показали на живых фото до премьеры.

Новый Hyundai Tucson 5 поколения выехал на дорожные испытания, о чем стало известно Carscoops. Соответственно, дизайн скрывают под кожухом. Однако внешность машины уже полностью готова.

Производитель спешит, даже несмотря на то, что модель Hyundai Tucson не теряет своей популярности. Однако основные соперники от Toyota, Subaru и Mazda уже получили более современных преемников.

Заметно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

Очевидно, что работа над ближайшим родственником – новым Kia Sportage – тоже ведется. Этот автомобиль рассекретят после Tucson.

