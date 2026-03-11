Новый электромобиль Lexus оказался самым дешевым в своем классе. Фото

Новая модель Lexus ES 2026 года уже дебютировала как следующее поколение знаменитого седана японской компании. Производитель подготовил широкую линейку модификаций, при этом электрическая оказалась самой дешевой.

Подробности стали известны Carscoops. Базовый электромобиль Lexus ES350e получил цену $48 795. Самое доступное предложение в классе – соперники от Audi, BMW и Mercedes дороже. Но это только начало прайса, каждая следующая модификация модели Lexus растет в цене.

В базовом исполнении автомобиль предлагает 221 л.с. Более мощный Lexus ES500e оснащен 338-сильной установкой с запасом хода до 500 км.

Также в линейке есть два гибрида: Lexus ES300h (194 л.с.) и ES350h (244 л.с.). Очевидно, что новый Lexus ES 8 поколения стал совсем другим автомобилем. Однако на смену элегантности пришла спортивная резкость со множеством деталей и сложным декором.

Силуэт модели Lexus теперь намного динамичнее. Также машина стала крупнее с длиной кузова 5140 мм при колесной базе в 2950 мм.

