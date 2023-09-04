Новый дешевый электрокросс Kia EV4 впервые появился на дороге. Фото

Новый дешевый электрический кроссовер Kia EV4 впервые появился на дороге в ходе испытаний. Новинку показали на фото. При этом производитель ранее ничего не рассказывал об этой машине.

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Новинку показали на Motor1. Дизайн Kia EV4 скрывают очень тщательно. Под темными кожухами производитель разместил фальшивые панели. Это нарушает силуэт и не позволяет рассмотреть детализацию.

Однако передние фары (по тем мелочам, которые заметны) получили вертикальную ориентацию и горизонтальные секции ДХО в верхней части. Воздухозаборников, разумеется, будет минимальное количество. И даже сейчас понятно, что в целом модель будет выдержана в простой геометрической стилистике. Других выводов о внешности пока сделать нельзя.

Дата дебюта пока неизвестна. Однако то, что автомобиль отправили на дороги в готовом кузове, говорит о том, что ходовые испытания приближаются к завершающей стадии. Возможно, премьера компактного электрического кроссовера Kia EV4 состоится в 2024 году.

Компания Kia намерена охватить все сегменты и предложить модельную линейку с индексами от EV1 до EV9. Последний – флагманский полноразмерный кроссовер, который представили ранее. "Единичкой", возможно, окажется компактный бюджетный электрокар начального уровня для развивающихся рынков вроде Китая и Индии.

OBOZREVATEL уже сообщал ранее о доступном и мощном компактном электромобиле VW, который показали на официальных фото.