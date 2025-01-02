Самый дешевый кроссовер Tesla 2025 года показали живьем

Самый дешевый кроссовер Tesla 2025 года готовят к премьере. Хотя автомобиль уже отправился в производство. Теперь новую Model Y Juniper показали живьем в сети перед дебютом.

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На данный момент Tesla Model Y Juniper – это название прототипа, ведь в продажу электрокар отправится с привычным именем. Carscoops показывает модернизированный электрокар.

Очевидно, что детали дизайна скрывают под кожухом. Но уже заметно, что кузов в целом не претерпит изменений. Однако появится новая передняя светотехника и задние фонари.

Ранее сообщалось, что в октябре на заводе в Шанхае начали собирать пробные партии по 12 машин в день. Это стандартная процедура для доводки конвейера перед стартом полноценной работы.

Электрический кроссовер получит вариант на 7 мест в салоне с тремя рядами кресел. Вдобавок эксклюзивно для китайского рынка готовят удлиненный кузов, в котором будет 6 мест.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, VW готовит модернизацию своего недорогого электрокара, производитель планирует исправить принципиальные ошибки.