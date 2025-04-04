Новый дешевый внедорожник Kia удивил оснащением и дизайном. Фото

Новый дешевый внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года уже отправился в продажу и сразу привлек много внимания. В компании пошли дальше и сделали эту машину еще круче с удивительным дизайном и оснащением.

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Об этом стало известно Carscoops. Необычный пикап Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR, показали на фото. Этот внедорожник выглядит как соперник Ford Ranger Raptor с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми покрышками BF Goodrich для бездорожья.

В компании не отрицают появления на рынке именно такой модификации. Хотя и точно ничего не подтверждают. В любом случае, с такой агрессивной внешностью отбоя от покупателей точно не будет.

Ранее в сети поднялась дискуссия вокруг дизайна Kia Tasman. В руководстве компании отметили, что новый пикап Tasman должен выделяться в сегменте, где почти все пикапы могут показаться похожими друг на друга.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

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