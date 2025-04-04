Должен стать дешевле: долгожданный кроссовер Hyundai показали официально
Новый кроссовер Hyundai Nexo 2026 модельного года наконец-то рассекретили официально. Долгожданный автомобиль пришел на смену электрокару первого поколения и, как ожидается, станет дешевле предшественника.
Это необычная модель, которую показали на официальных фото. Подробности стали известны Motor1. Автомобиль в следующем году заменит Hyundai Nexo 1 поколения, который появился в 2018 году.
Дизайн серийной модели выполнили в стиле концепта Hyundai Initium 2024 года. Электрокар получил смелую геометричную внешность, в которой преобладают прямые линии и простые формы. Смотрится очень свежо, но на другие кроссоверы Hyundai автомобиль не похож. Отдаленно в кузове просматриваются идеи Pontiac Aztek 2002 года.
Водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления 700 км до следующей заправки. Примерно на 100 км больше в сравнении с предшественником.
Новый Hyundai Nexo 2 получил более совершенную и мощную силовую установку на 255 л.с. Это небольшой прирост на уровне 50 сил.
Напомним, ранее OBOZ.UA показывал другой стильный и недорогой электрокар Hyundai.