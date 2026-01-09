Новый дешевый кроссовер Mazda получит вторую цену. Фото

Долгожданная модель Mazda CX-6e 2027 года готова отправиться в продажу. Автомобиль на базе очень дешевого кроссовера пришел на европейский рынок, но с новой ценой станет намного дороже.

Это стильный и современный электрический кроссовер Mazda. О новой машине рассказывает Carscoops. Адаптированный для Европы вариант китайской модели EZ-60 получил другое имя, но не изменился внешне.

Новая Mazda CX-6e 2027 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электромобиля Mazda CX-6e (258 л.с.) – 480 км. В Китае также предлагают гибрид Mazda EZ-60 (238 л.с.) с общим запасом хода 1000 км, но европейцам такой вариант не предложат.

Цена Mazda EZ-60 – от 16 800 долларов в Китае. Сообщается, что в Европе автомобиль окажется до трех раз дороже.

