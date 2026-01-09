Новый недорогой кроссовер Volkswagen вмещает огромную семью. Фото

Большой кроссовер Volkswagen ID.Era 9X 2026 года станет недорогой машиной, которая вмещает огромную семью благодаря по-настоящему просторному интерьеру. Автомобиль перед выходом на рынок показали на официальных фото.

Подробности стали известны CarNewsChina. Как ожидается, новый VW ID.Era 9X появится на рынке до конца 2026 года. Автомобиль выполнили в рамках стратегии тотальной электрификации: крупный SUV Volkswagen ID.Era 9X с тремя рядами кресел в салоне – это гибрид.

Новую модель VW разработали в китайском подразделении немецкого производителя совместно с концерном SAIC. Таким образом компания пытается угодить непритязательным, но конкретным требованиям местного рынка.

Такое сотрудничество позволило ориентироваться на привлекательную цену Volkswagen ID.Era 9X для успешной конкуренции в КНР. Вдобавок отделку выполнят из недорогих синтетических материалов и сосредоточатся на больших сенсорных мониторах в салоне – в Китае это писк сезона.

Позже в линейке появится недорогой электрический седан, который выполнили в похожем стиле.

