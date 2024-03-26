Новый дешевый автомобиль Xiaomi оказался в два раза дороже, чем ожидалось

Долгожданный электрокар Xiaomi SU7 – первый автомобиль китайской технологической компании. Модель, которая ранее была известна как Xiaomi MS11 Modena, должны были сделать недорогой. Однако в действительности новинка окажется не такой доступной.

По информации Carscoops, в компании впервые намекнули на стоимость модели. В руководстве отметили, что ориентируются на цену Xiaomi SU7 около 69 000 долларов. Это примерно в два раза больше, чем ожидалось изначально.

Автомобиль уже готов к серийному производству, ранее электрокар Xiaomi SU7 отправили в предварительную сборку по 50 экземпляров в неделю для тестовых партий. Стандартная процедура перед полноценным запуском конвейера и доводки производственных образцов.

Планируются начать полноценное производство с выходом на тираж 150 000 машин ежегодно. Самый дешевый вариант автомобиля получит батарею BYD с запасом хода около 600 км. Топовый вариант с блоком емкостью 101 кВтч обеспечит дальность хода 800 км.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем.

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