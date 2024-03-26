Самая дешевая Toyota Land Cruiser стала ближе к покупателям. Фото

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250 пришел на смену Toyota Prado и уже поступил в продажу во многих странах. Но долгожданная модель теперь стала еще ближе к покупателям, которые проявили интерес к машине.

На данный момент новая Toyota Land Cruiser 250 является самым дешевым представителем легендарной линейки для 2024 года (до появления бюджетника Toyota Land Cruiser FJ). Дилерам уже начали доставлять первые экземпляры, об этом свидетельствуют фото BestCarWeb.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado. Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Внедорожник попал на американский рынок с гибридной силовой установкой мощностью 326 л.с. на базе 2,4-литрового бензинового двигателя. Цена Toyota LC 250 – от 55 950 долларов.

Ранее сообщалось, что для Европы модель оценили в 76 450 евро. Внедорожник оснащен 2,8-литровым дизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. В отдельных странах будет доступен 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 280 л.с. Первые покупатели начнут получать свои машины 18 апреля в Японии.

Ранее OBOZ.UA показывал впервые новый дешевый кроссовер Citroen.