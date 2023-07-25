Дешевый электрокар Tesla за 24 000 долларов: новые детали

Tesla готовится к появлению своей самой дешевой модели за 24 000 долларов. И для этого даже намечается встреча представителей компании с правительством Индии.

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По данным агентства Reuters, которое получило информацию от источников, представители Tesla планируют обсудить с министром торговли Индии возможность строительства завода в стране для производства дешевого электрокара как для местных покупателей, так и для глобального рынка.

Точной информации об автомобиле пока нет. Но известно, что компания давно присматривается именно к индийскому производству и строительству нового завода.

Известно, что самый дешевый электромобиль Tesla с прогнозированной ценой от $24 000 станет глобальной моделью. Однако нет информации о том, наладят ли ее производство в других странах. Однако сообщается, что компания готовит новый завод в Мексике для производства неназванной доступной модели.

На данный момент самое доступное предложение компании – Model 3 с ценой около $40 000. Однако новинка должна оказаться намного доступнее.

Интересно, что ранее OBOZREVATEL рассказывал о покупателе Tesla, который сумел заполучить новый электромобиль за 13 000 долларов.