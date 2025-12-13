Новый бюджетный внедорожник Toyota сделали намного круче. Фото

Новый бюджетник Toyota Land Cruiser FJ скоро отправится в продажу как долгожданный недорогой внедорожник. Линейку модели можно назвать ограниченной, поэтому в сети машину сделали намного круче.

Видео дня

Серийная машина получила простой и брутальный дизайн в геометричном стиле. А на канале Digimods DESIGN показали Toyota Land Cruiser FJ GR – так могла бы выглядеть спортивная модификация. Но производитель ничего не сообщал о своих планах создать подобную машину.

В длину автомобиль вытянулся на 4575 мм (колесная база 2580 мм), а внешность выполнена в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Производство нового внедорожника наладят в Таиланде для азиатских рынков, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. А в Европе и США автомобиль не появится.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 163 л.с. Ранее стало известно, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 20 000 долларов.

