Эта модель станет дешевле: кроссовер Hyundai показали после премьеры

Новый кроссовер Hyundai Nexo 2 поколения, как ожидается, станет дешевле в сравнении с предшественником. После премьеры водородный электрокар из Кореи показали на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, новый Hyundai Nexo 2026 модельного года оказался неожиданной машиной, которая продолжит историю редкой модели. Автомобиль скоро заменит предшественника, который появился в 2018 году.

Дизайн серийной модели выполнили в стиле концепта Hyundai Initium 2024 года. Электрокар получил смелую геометричную внешность, в которой преобладают прямые линии и простые формы. Смотрится очень свежо, но на другие кроссоверы Hyundai автомобиль не похож. Отдаленно в кузове просматриваются идеи Pontiac Aztek 2002 года.

Водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления 700 км до следующей заправки. Примерно на 100 км больше в сравнении с предшественником.

Новый Hyundai Nexo 2 получил более совершенную и мощную силовую установку на 255 л.с. Это небольшой прирост на уровне 50 сил.

