Новый бюджетный кроссовер Renault показали в самом практичном виде

Долгожданный недорогой кроссовер Renault 4 уже дебютировал официально как бюджетная модель электрического сегмента. Производитель заранее анонсировал самый практичный вариант этого автомобиля.

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Несмотря на то, что новый Renault 4 E-Tech уже полностью рассекретили, в линейке еще не появился фургон в роли легкого коммерческого автомобиля. Но X-Tomi Design показал, как может выглядеть эта практичная модификация.

Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 E-Tech получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой до 30 000 евро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую мощную модель Renault.