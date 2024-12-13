Успешную недорогую модель Renault значительно улучшили. Фото

Долгожданная недорогая модель Renault 5 E-Tech EV оказалась очень успешной и собрала множество заказов. Покупателям понравились характеристики, дизайн и цена. Теперь этот автомобиль значительно улучшили с помощью более высоких показателей.

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Детали стали известны Motor1. Новый Renault 5 Turbo 3E – экстремальная модификация бюджетного электрокара. Заднеприводный автомобиль мощностью более 500 л.с. способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с.

Стилистически машина отсылает к спортивному хэтчбеку 80-х годов, но выглядит еще агрессивнее. Ожидается, что новинка поступит в продажу в 2026 году ограниченным тиражом с огромной ценой.

Тем временем стандартный Renault 5 EV отправился на рынок по цене от 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

На данный момент топовый вариант предлагает 150 сил и 410 км запаса хода. Средняя модификация – 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом хода 300 км мощностью 95 сил. Это будет самый дешевый Renault 5 E-Tech.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про мощные и быстрые недорогие автомобили.