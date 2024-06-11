Новый бюджетный кроссовер Hyundai показали официально. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года впервые показали на официальных фото. Ожидалось, что модель назовут Hyundai Casper Electric, ведь именно на основе Casper построили новинку.

Первые подробности сообщили на сайте компании. Производитель готовит премьеру нового Hyundai Inster через несколько дней. А пока показали первые тизеры-фото модели, которые отчасти раскрывают дизайн модели.

Известно, что эта доступная модель почти полностью унаследует дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Изменятся разве что светотехника, бамперы и колесные диски. Новинка должна отправиться в продажу в Европе в конце 2024 года.

Длина кузова электромобиля Hyundai Inster будет менее 4 м. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

Запас хода составит 350 км. Цена Hyundai Inster – в пределах 22 000 евро.

Напомним, как рассказывал ранее OBOZ.UA, производство недорогого кроссовера Volvo решили вывести за пределы Китая из-за высоких пошлин.