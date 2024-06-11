Самый дешевый электрокар Volvo пытается "убежать" из Китая. Фото

Новый Volvo EX30 – самый доступный электрокар шведской компании, который оказался очень популярным у покупателей. Модель вызвала ажиотаж на рынке, но теперь производитель пытается "убежать" от высоких тарифов – для этого производство необходимо вывести из Китая.

Детали сообщает Carscoops. Китай в вопросах автопрома для большого развитого мира в последнее время стал не лучшей меткой, с которой многие производители не хотели бы ассоциироваться.

Китайское правительство субсидирует местных производителей электромобилей. Это позволяет компаниям выводить на рынок продукцию по очень низким ценам. В Европе это может нанести серьезный ущерб местным компаниям, которые привыкли обходиться без подобных "пожертвований" и оплачивать свое существование собственными средствами.

Из-за того, что действия правительства КНР противоречат принципам честной и свободной торговли, конкуренцию на европейском рынке необходимо защитить. Для этого в скором времени автомобили из Китая будут облагаться 30-процентными пошлинами.

Чтобы этого избежать, Volvo будет продавать на европейском рынке электромобили местного производства. Завод в Бельгии планировали запустить в 2025 году, но, возможно, это произойдет раньше.

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