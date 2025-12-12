Новый бюджетный кроссовер Fiat показали на живых фото

Новый бюджетный кроссовер Fiat на базе модели Grande Panda 2025 года готовят к премьере для пополнения линейки. Автомобиль появился на дороге, его показали на живых фото.

Подробности стали известны Carscoops. Новый Fiat Panda Fastback 2026 модельного года (предварительное название) выехал на дороги для испытаний.

Как всегда, дизайн прототипа держат в секрете. Однако мы уже видим более динамичный низкий силуэт в стиле купе. Скорее всего, это немного измененный вариант бюджетного кроссовера Citroen Basalt.

Бюджетник Fiat Panda Fastback 2026 модельного года сохранит техническую часть оригинала, но получит более стильную внешность. Передняя часть может остаться от Grande Panda, но сзади изменятся фонари и форма багажной дверцы.

Ожидается гибридный вариант на базе 100-сильного бензинового мотора и электрокар мощностью 113 сил. Ориентировочная цена Fiat Panda Fastback – около 25 000 евро.

