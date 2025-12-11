Надежность на долгие годы: лучшие недорогие SUV от экспертов
Эксперты назвали лучшие современные SUV с точки зрения надежности. Эти практичные недорогие автомобили никого не разочаруют и прослужат долгие годы.
Результатами своего исследования поделились специалисты GOBankingRates. Аналитики назвали автомобили в сегменте популярных кроссоверов, которые надежно прослужат владельцу не менее 15 лет.
Модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который не будет требовать больших расходов на частые ремонты. Мы в OBOZ.UA выбрали 4 наиболее доступных предложения.
Лучшие SUV 2025 года по мнению экспертов:
- Honda CR-V;
- Toyota RAV4 Hybrid;
- Toyota 4Runner;
- Honda Pilot.
Как видно, список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Это крепкие безопасные машины с высокой надежностью и хорошим оснащением.
