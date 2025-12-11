Надежность на долгие годы: лучшие недорогие SUV от экспертов

Эксперты назвали лучшие современные SUV с точки зрения надежности. Эти практичные недорогие автомобили никого не разочаруют и прослужат долгие годы.

Результатами своего исследования поделились специалисты GOBankingRates. Аналитики назвали автомобили в сегменте популярных кроссоверов, которые надежно прослужат владельцу не менее 15 лет.

Модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который не будет требовать больших расходов на частые ремонты. Мы в OBOZ.UA выбрали 4 наиболее доступных предложения.

Лучшие SUV 2025 года по мнению экспертов:

Honda CR-V; Toyota RAV4 Hybrid; Toyota 4Runner; Honda Pilot.

Как видно, список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Это крепкие безопасные машины с высокой надежностью и хорошим оснащением.

