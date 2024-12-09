Новый кроссовер Skoda получится очень дешевым: что известно

Модель Skoda Yeti является почти полностью забытым кроссовером. Но его могут вернуть в линейку как очень дешевый автомобиль с современным дизайном.

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Детали стали известны Auto Motor und Sport. Руководитель компании сообщил о желании возродить модель Skoda Yeti. Машину рассматривают как доступный и компактный кроссовер для развивающихся рынков.

При этом автомобиль должен получиться практичным с просторным салоном. И, конечно, современным дизайном Skoda. Недорогой кроссовер Skoda Yeti в свое время был популярной машиной и первой моделью бренда в сегменте городских SUV.

Ранее преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. Тем временем недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 года уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq.

Казалось, что из-за таких перестановок в модельной линейке уже не осталось места для Yeti, о котором все забыли. Но, похоже, в компании настроены всерьез напомнить об этом автомобиле на фоне постоянно растущего спроса на кроссоверы.

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