Новый бюджетник Suzuki с низким расходом показали в деталях. Фото

Новая модель Suzuki Swift 2024 года – стильный бюджетный автомобиль с низким расходом топлива. Компактный экономичный хэтчбек уже представили официально. А теперь японский автомобиль показали в сети в деталях.

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Дизайн нового Swift оказался эволюционным. Эта модель всегда сохраняет характерную внешность. На кузове появились более сложные линии, но внешность не претерпела кардинальных изменений. Детали сообщает Autogefühl.

Длина кузова равна 3860 мм при колесной базе в 2450 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1500 мм. Новинка построена на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения модели.

Японская компания в последнее время тесно сотрудничает с Toyota, поэтому новинка получила экономичную силовую установку.

Речь о гибриде на базе 1,2-литрового бензинового мотора с расходом топлива 2,8 л/100 км. Более мощный Suzuki Swift Sport получит гибрид с 129-сильным двигателем объемом 1,4 л. Также покупателям предложат базовые бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.).

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, система предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, крупный монитор мультимедийной системы. Модель оценили примерно в 15 000 долларов в базовом исполнении.

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