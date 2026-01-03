Новый бюджетник Renault показали в самом дешевом виде. Фото

Новая бюджетная модель Renault Twingo E-Tech Electric получилась по-настоящему доступной машиной. Теперь долгожданный автомобиль показали в самом дешевом виде в сети.

Новый Renault Twingo Electric уже поступил в продажу по цене от 19 490 евро. Однако в некоторых европейских странах стоимость снижается до 15 000 евро благодаря государственным субсидиям. X-Tomi Design показал, как могла бы выглядеть еще более дешевая модификация модели.

Бюджетный электрокар Renault Twingo E-Tech Electric получился компактным с длиной кузова 3789 мм при колесной базе 2493 мм. Ширина кузова равна 1720 мм, а высота составляет 1491 мм. Объем багажника Renault Twingo – 360 л, и 1000 л, если опустить задние кресла.

Переднеприводный Renault Twingo EV оснащается 80-сильным электромотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12,1 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода 260 км.

Производство нового Renault Twingo 2026 года наладили в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год. Ожидается, что позже на этих же компонентах появится первый электрокар Dacia Sandero.

