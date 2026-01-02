Долгожданный недорогой внедорожник Mitsubishi показали до премьеры

Внедорожник Mitsubishi Pajero, который также известен как Mitsubishi Montero, готовят к премьере. Долгожданный автомобиль показали в сети перед дебютом. Известно, что модель окажется менее дорогой, чем ожидалось изначально.

Новый Mitsubishi Pajero станет компактнее и со временем заменит Mitsubishi Pajero Sport. Автомобиль показали не полностью – производитель интригует публику грядущей машиной. Об этом стало известно Motor1.

Пока невозможно разглядеть детали дизайна, но мы видим геометричный силуэт в стиле классических SUV. А светотехника смотрится очень эффектно.

Модель Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году (не путать с актуальным Mitsubishi Pajero Sport). Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу CMF-C/D. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле. Новинку построят на модифицированной платформе Mitsubishi Outlander.

