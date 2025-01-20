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Специалисты назвали плюсы и минусы дешевых моделей Jeep и Dacia в сравнении. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Jeep Avenger

Если внимательно присмотреться к рынку новых автомобилей, можно обнаружить, что бюджетник Dacia Duster и компактный кроссовер Jeep Avenger – довольно близкие соперники. Во всяком случае, так считают специалисты, которые сравнили эти машины между собой.

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Оказалось, если сравнить два автомобиля лицом к лицу, они продемонстрируют очень похожие потребительские качества. Своими соображениями на этот счет поделились в Carscoops.

Новый кроссовер Jeep Avenger адресован стильным молодым покупателям. Бюджетник Dacia Duster 3 поколения – выбор спокойных и практичных автомобилистов. У машин похожие размеры и оснащение.

Jeep Avenger

Плюсы и минусы Jeep Avenger:

  • + яркий стиль;
  • + динамика на дороге;
  • + настройки шасси;
  • - маленький багажник;

Плюсы и минусы Dacia Duster:

  • + просторный салон;
  • + практичность;
  • + низкая цена;
  • - недостаточная мощность;
Dacia Duster

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, на рынок вышел новый кроссовер Peugeot.