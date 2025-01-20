Специалисты назвали плюсы и минусы дешевых моделей Jeep и Dacia в сравнении. Фото

Если внимательно присмотреться к рынку новых автомобилей, можно обнаружить, что бюджетник Dacia Duster и компактный кроссовер Jeep Avenger – довольно близкие соперники. Во всяком случае, так считают специалисты, которые сравнили эти машины между собой.

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Оказалось, если сравнить два автомобиля лицом к лицу, они продемонстрируют очень похожие потребительские качества. Своими соображениями на этот счет поделились в Carscoops.

Новый кроссовер Jeep Avenger адресован стильным молодым покупателям. Бюджетник Dacia Duster 3 поколения – выбор спокойных и практичных автомобилистов. У машин похожие размеры и оснащение.

Плюсы и минусы Jeep Avenger:

+ яркий стиль;

+ динамика на дороге;

+ настройки шасси;

- маленький багажник;

Плюсы и минусы Dacia Duster:

+ просторный салон;

+ практичность;

+ низкая цена;

- недостаточная мощность;

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, на рынок вышел новый кроссовер Peugeot.