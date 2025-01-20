Специалисты назвали плюсы и минусы дешевых моделей Jeep и Dacia в сравнении. Фото
Если внимательно присмотреться к рынку новых автомобилей, можно обнаружить, что бюджетник Dacia Duster и компактный кроссовер Jeep Avenger – довольно близкие соперники. Во всяком случае, так считают специалисты, которые сравнили эти машины между собой.
Оказалось, если сравнить два автомобиля лицом к лицу, они продемонстрируют очень похожие потребительские качества. Своими соображениями на этот счет поделились в Carscoops.
Новый кроссовер Jeep Avenger адресован стильным молодым покупателям. Бюджетник Dacia Duster 3 поколения – выбор спокойных и практичных автомобилистов. У машин похожие размеры и оснащение.
Плюсы и минусы Jeep Avenger:
- + яркий стиль;
- + динамика на дороге;
- + настройки шасси;
- - маленький багажник;
Плюсы и минусы Dacia Duster:
- + просторный салон;
- + практичность;
- + низкая цена;
- - недостаточная мощность;
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, на рынок вышел новый кроссовер Peugeot.