Новый бюджетник Honda удивил: фото и подробности

Компактная модель Honda N-One e 2026 года уже дебютировала как новый бюджетник для сегмента городских электромобилей. Теперь производитель удивил топовой модификацией стильной машины.

Бюджетник Honda N-One e сделали намного круче. Компания официально рассекретила автомобиль. Модель Honda Super-One 2026 года – особый автомобиль, который демонстрирует множество изменений в сравнении со стандартной машиной.

Во внешности отличия очевидны. Здесь другие бамперы, расширенные колесные арки и новые диски. В салоне изменилась отделка.

Мощность силовой установки Honda Super-One увеличили до 95 л.с. Это удивительный показатель для японского кей-кара – как правило, отдача редко превышает 70 сил из-за установленных регламентов.

Стандартная модель Honda N-One e (мощностью 64 л.с. и с запасом хода 295 км) – это стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства. Также новый бюджетник Honda представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

