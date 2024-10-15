Новый бюджетник Citroen показали в подробностях на фото

Стильная модель Citroen C4 выступает в бюджетном сегменте и соперничает с Toyota Corolla и Skoda Octavia. Автомобиль показали в подробностях на официальных фото после модернизации.

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Долгожданный автомобиль уже полностью рассекретили. Как напоминает OBOZ.UA, новый Citroen C4 2025 модельного года представлен в рамках Автошоу в Париже.

Эта машина, в зависимости от кузова, предлагается покупателям на пересечении сегментов. Новый Citroen C4 2025 модельного года, как и предшественник, похож на хэтчбек-кроссовер и выглядит необычно. В линейке остался и седан-кроссовер.

Автомобиль получил новую светотехнику и другие бамперы. Кроссовер Citroen C4 2025 модельного года теперь будет предлагаться в измененной цветовой палитре и с новыми колесными дисками. То есть рестайлинг пошел по известному формату.

Таким образом французский производитель адаптировал модель к актуальному корпоративному стилю компании. Дизайн автомобилей Citroen в последнее время сильно преобразился. В качестве стилистического ориентира выступил компактный бюджетник Citroen C3 и его новый электрический вариант e-C3. В линейке более крупного Citroen C4 электрокар тоже есть.

В этом случае покупатели получат запас хода 420 км и мощность 136-156 л.с. Варианты с ДВС (в том числе гибрид Citroen C4) предлагают 100-136 сил.

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