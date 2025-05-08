Новый большой кроссовер дешевле Дастера от Kia полностью рассекретили
Новый крупный кроссовер Kia Clavis 2026 модельного года рассекретили на официальных фото. Недорогая модель получилась даже дешевле Дастера. Машина отличается практичностью минивэна, вместительностью и хорошим оснащением.
О машине детали сообщили на сайте компании. Новая модель Kia Carens Clavis 2026 года – фактически модернизированный вариант Kia Carens. Это довольно крупный кроссовер с длиной кузова около 4,5 м. Машина вместительная и предлагает в салоне от шести до семи посадочных мест в зависимости от конфигурации.
В оснащении – сенсорный монитор мультимедийной системы, панорамная крыша, вентиляция кресел, камера заднего вида, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, мощная аудиосистема.
На выбор покупателям предлагают бензиновый мотор объемом 1,5 л на 115 и 160 л.с., а также 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 116 л.с. Привод только передний. Цена Kia Carens Clavis 2026 – от 15 000 долларов.
Carens ранее получил новое исполнение X-Line. В нем – небольшие косметические изменения в передней части, новый цвет кузова и другие колесные диски на 16 дюймов. Плюс появился пластиковый обвес. Возможно, такой вариант предложат и для Kia Clavis.
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