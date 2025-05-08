Дешевле RAV4: Toyota показала новый бюджетный кроссовер. Фото

Бюджетный кроссовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного года показали официально как модернизированную успешную модель для современных автомобилистов. Эта машина намного доступнее более крупной RAV4 стала эффектнее на вид.

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Как напоминает OBOZ.UA, о рестайлинге Toyota Corolla Cross было известно заранее. Однако производитель сохранял секретность и скрывал подробности. Теперь недорогую модель Toyota показали со всеми обновками.

Спереди установили более эффективные фары с необычной графикой. Внимание привлекает бампер с крупными воздухозаборниками.

Сзади появились фонари с измененной графикой и другой бампер. В оснащении предложат новые легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Производитель в очередной раз сосредоточится на экономичных гибридных силовых установках, которые японская компания непрерывно совершенствует. Позже появится больше технических подробностей. Цена Toyota Corolla Cross – около 30 000 евро. Однако на отдельных рынках прайс стартует примерно с 20 000 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Toyota показала еще одну недорогую модель.